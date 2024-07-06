Beryl Kasırgası Karayipler\'de 1 Milyondan Fazla İnsanı Etkiledi

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CANCUN, 6 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler insani yardım görevlileri, Cuma günü yaptıkları açıklamayla, Karayipler'de 1 milyondan fazla insanın Beryl Kasırgası'ndan etkilendiğini bildirdi. 4. kategori bir kasırga olan Beryl şu ana kadar en az 11 kişinin hayatına mal oldu. Pazartesi günü Grenada ve Saint Vincent ve Grenadinler'de yıkıma sebep olan kasırga, Çarşamba günü Jamaika'yı etkisi altına aldı. Kasırga şu anda Belize ve Meksika'da etkili oluyor.