BES-AR: Yoksulluk Sınırı 119 Bin Lira - Son Dakika
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BES-AR: Yoksulluk Sınırı 119 Bin Lira

17.06.2026 11:22
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BES-AR, dört kişilik memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık 48 bin lira gerektiğini açıkladı.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), dört kişilik memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Haziran 2026 için 48 bin 43 lira, yoksulluk sınırının ise 119 bin 344 olduğunu açıkladı.

BES-AR, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. BES-AR'ın gıda madde fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Haziran 2026 için 48 bin 43 lira olarak açıklanırken bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 77 bin 197 lira oldu.

Gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan ve "yoksulluk sınırı" olarak ifade edilen rakam ise 119 bin 344 lira hesaplandı.

BES-AR tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026 yılında da 28 bin 075 lira alan asgari ücretli, 48 bin 619 lira olan açlık sınırının yüzde 73,18 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1620 lirayı geçti. 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BES-AR: Yoksulluk Sınırı 119 Bin Lira - Son Dakika

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