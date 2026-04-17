Üye Girişi
Son Dakika Logo

Besicilere Tehlikeli Gecikme Uyarısı

17.04.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskeçe Milletvekili Baran, şap hastalığı sonrası hükümetin önlemlerindeki gecikmeyi eleştirdi.

İskeçe Bağımsız Milletvekili Burhan Baran, bölgede yeni bir şap hastalığı vakasının doğrulanmasının ardından hükümetin besicilere yönelik önlemlerde "tehlikeli gecikme" yaşadığını belirtti.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce yaşanan çiçek hastalığı krizinden gerekli derslerin çıkarılmadığını, besicilere yönelik önlemlerde "tehlikeli gecikme" yaşandığını, yetersiz önleyici çalışmalar ve sağlanan desteğin eksikliğinin besicileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Sektörün ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan Baran, besicilerin hem hayvan varlıklarını hem de gelirlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu aktardı.

Şap hastalığının yalnızca besicileri değil, ekonomi, gıda üretimi ve bölgenin sosyal dengelerini de etkileyebileceğinin altını çizen Baran, bunun zincirleme sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Açıklamasında hükümete çağrıda bulunan Baran, kapsamlı bir önleme ve kontrol planı hazırlanması, veterinerlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, hızlı ve adil tazminat ödemeleri yapılması ve besicilerin şeffaf şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Baran, şap hastalığı krizinin yerel bir sorun olmadığını, besiciden tüketiciye kadar tüm toplumu etkilediğine işaret ederek, gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:05:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.