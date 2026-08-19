Beşikci'nin Mahalle Ziyareti - Son Dakika
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Beşikci'nin Mahalle Ziyareti

Beşikci\'nin Mahalle Ziyareti
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Akdeniz Kaymakamı Beşikci, Civanyaylağı'nda vatandaşlarla buluşup sorunları dinledi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Civanyaylağı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre Beşikci, mahalle kıraathanesinde buluştuğu vatandaşlarla sohbet etti.

Burada talep ve önerileri dinleyen Beşikci, mahallede incelemede bulundu.

Beşikci, heyelanlar nedeniyle tarım yollarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve üreticilerin sulama konusundaki şikayetlerinin çözüme kavuşturulmasına yönelik talimat verdi.

Açıklamada görüşleri aktarılan Beşikci, mahalle sakinlerinin yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşikci'nin Mahalle Ziyareti - Son Dakika

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