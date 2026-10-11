Beşiktaş Balmumcu'da İranlı sürücü 5 araçlı kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Balmumcu'da İranlı sürücü 5 araçlı kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Balmumcu\'da İranlı sürücü 5 araçlı kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Balmumcu'da 4 Ekim Pazar saat 18.00 sıralarında İranlı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken yaralılar Seyrantepe Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza anı görüntülere yansıdı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – BEŞİKTAŞ'ta İranlı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Beş aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 4 Ekim Pazar günü saat 18.00 sıralarında Balmumcu mevkii Cihannüma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran'da bir holdingte çalışan Yashar N. (33), kullandığı 34 CYD 132 plakalı kiralık otomobille caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil dönüş yapmak için trafik ışıklarında sıra bekleyen otomobillerden en arkada bulunan araca çarptı. Araçların birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

5 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada, Yashar N.'nin kullandığı kiralık otomobilin yanı sıra şirket çalışanı Seher B.'nin (35) kullandığı 34 NMT 197 plakalı otomobil, taksi şoförü İsmail T.'nin (52) kullandığı 34 TDS 65 plakalı taksi, ses mühendisi Nurettin T.'nin (52) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen araç ve öğrenci Bedirhan E.'nin (21) kullandığı 41 ABH 133 plakalı otomobilde hasar meydana geldi.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada sürücü Bedirhan E. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan öğrenci Ceren K. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinçleri açık olan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan, kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, araçların trafik ışıklarında beklediği sırada arkadan gelen otomobilin en arkada bulunan araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle sırada bekleyen araçların birbirine vurduğu anlar da görüntülere yansıyor.

Kaynak: DHA
BalmumcuBeşiktaşGüvenlikOtomobilGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Hakemin üzerine yürüdüler Olaylı maçta kazanan Real Madrid Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
11:36
Mourinho yine yaptı yapacağını Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı
Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
10:56
Cemil Tugay, AK Parti’ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı Dikkat çeken Erdoğan detayı
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
10:33
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kamyonete tutunup ilerlediler
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 11:58:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Beşiktaş Balmumcu'da İranlı sürücü 5 araçlı kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei