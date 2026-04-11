Beşiktaş Başkanı Adalı'dan Borç ve TFF'ye Sert Eleştiriler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcunun 30 Kasım 2025 itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL olduğunu açıkladı. Adalı, göreve geldiklerinden beri 72 milyon euro bonservis geliri elde ettiklerini, takımın yaş ortalamasını düşürdüklerini ve geleceği kurtarmak için hareket ettiklerini belirtti. Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izleyerek oyuncunun tüm bonservis gelirlerine sahip olduklarını ifade etti.

Adalı, Türk futbolunda hakkaniyet, adalet ve liyakat kavramlarının eksik olduğunu, hakem atamalarına karşı yaptırım uygulanmadığını ve bu düzen değişmedikçe kalıcı başarının hayal olacağını vurguladı. Yayıncı kuruluşun algı yürüttüğünü, maçlarda lehlerine pozisyonların yayınlanmadığını, aleyhlerine olanların ise anında ekrana geldiğini söyledi. Beşiktaş'ın iyi bir ivme kazandığında birilerinin devreye girdiğini ve büyük maçlarda aleyhlerine hatalar yapıldığını, bunların kasıtlı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Fenerbahçe maçından bir gün sonra Juventus ile Genoa maçında benzer bir penaltı pozisyonunun yaşandığını, ancak orada serbest vuruş verildiğini hatırlattı. Adalı, Dikilitaş projesinden alacakları 2.2 milyar liralık geliri Bankalar Birliği'ne olan borcun ana para ödemesi için kullanacaklarını ve faizini 3 yılda kapatacaklarını açıkladı. Son olarak, Dünya Kupası'nda Türkiye'den bir hakem gönderilememesini eleştirerek, Türk futbolunun durumunu sorguladı.