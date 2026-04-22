Aziz İhsan Aktaş Davası... Ali Rıza Yılmaz: "98 Yaşındaki Annem Hapiste Olduğumu Bilmiyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş davasında tutukluluk değerlendirmesine karşı savunma yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, "Annem 98 yaşında. Şu anda benim hapiste tutuklu olduğumu bilmiyor. Benim yurt dışında olduğumu biliyor. Eğer birisi anneme, 'Senin oğlun Ali Rıza Yılmaz bu suçu işlemiştir. Bunları yapmıştır' dese annem 'Ona söyleyin. Bir daha benim kapıma gelmesin. Ona sütümü haram ediyorum' der. Benim bu suçları işlemem mümkün değildir. Ben sizlerden artık adaletin gereğini yerine getirmenizi, adil bir kararla tahliye karar vermenizi talep ediyorum" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın ikinci duruşmasının üçüncü günü başladı. Tutuklu 16 kişinin olduğu davanın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında tutukluluğun devamını talep eden savcı, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak'ın ise tahliyesini talep etti.

"Suç örgütüne karşı yardım etmedim"

Tutukluluk değerlendirmesine karşı savunma yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, şunları söyledi:

"Onlarca farklı ifade vererek başka kişilerin üzerine basıp kurtulacağını zanneden bir zavallıdır. Ben mahkemenizde yargılamaktan korkmuyorum, kaçmıyorum. Meslek hayatı boyunca koltuğunu lütuf olarak gören biri olmadım. Bu yaşıma kadar çalıştım. Olduğum konumlara tırnaklarımla kazıyarak geldim. Ben yalnızca siyasi bir belediye başkanı yardımcısı değilim. Yıllardır gastronomi konusunda mücadele eden, sevilen, sayılan, sözü geçen birisiyim. Hiçbir zaman maddi kazanç kaygısı içerisinde olmadım. Ben ahlaki değerleri olan, yıllarca vergisini ödemiş, toplum menfaati, ülkesi için çalışmış, topluma değer katmış, sevilen, sayılan bir adamım. Ben kendimi itibarsızlaştıracak, ailemin başını öne eğecek, ömrümün kalan kısmını başkaları gibi utanç içerisinde geçirecek hiçbir iş yapmadım. Ben bu süreçte ne yazık ki devlet babanın adaletini hissetmedim. Ben ihaleye fesat karıştırmadım. Ben evrakta sahtecilik yapmadım. Ben suç örgütüne yardım etmedim."

"Suç örgütleriyle mücadele etmiş bir adamım"

Ben yıllardır suç örgütleriyle mücadele etmiş bir adamım. Ben kamuya zarara uğratacak, kamuyu dolandıracak hiçbir suç işlemedim. Benim annem 98 yaşında. Şu anda benim hapiste tutuklu olduğumu bilmiyor. Benim yurt dışında olduğumu biliyor. Annem cumhuriyet kadınıdır. Lakabı da 'hükümet'tir. Eğer buradan birisi gitse anneme, 'Senin oğlun Ali Rıza Yılmaz bu suçu işlemiştir. Bunları yapmıştır' dese annem 'Ona söyleyin. Bir daha benim kapıma gelmesin. Ona sütümü haram ediyorum' der. Ben böyle bir gelenekten, böyle bir aile terbiyesinden geliyorum. Dolayısıyla benim bu suçları işlemem mümkün değildir. Benim çalışma arkadaşlarım bunu çok iyi bilirler. Durumuma ilişkin doktor raporlarını mahkemenize de sunacağım. Ben sizlerden artık adaletin gereğini yerine getirmenizi, adil bir kararla tahliye karar vermenizi talep ediyorum."