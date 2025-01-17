Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: \'Bu Kumpas Davası Bir İtibar Suikastidir\'

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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bu kumpas davası bir itibar suikastidir. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından. Akpolat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kumpas davası bir itibar suikastidir. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek!" ifadeleri kullanıldı.