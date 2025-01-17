Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırıldı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında 'Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza Akpolat Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."