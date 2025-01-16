Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gözaltına alındı ve sağlık kontrolüne götürüldü. CHP'nin yetkilileri, ifadesinin Çağlayan Adliyesi'nde alınacağını açıkladı.

16.01.2025 09:06  Güncelleme: 09:14
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Haber: Edda SÖNMEZ-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında pazartesi günü gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Emniyetindeki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne götürüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Akpolat'ın, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında pazartesi günü ziyaret için gittiği Balıkesir Edremit'te gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.

Akbulut, sabah erken saatlerde, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin, hastanenin Adli Polikliniği önünde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer kişilerin de sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

Çiftci: Başkanımızın ifadesi soruşturma savcısı tarafından alınacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, Vatan Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre, sağlık kontrolüne götürülen başkanımızın ifadesi sevk edildiği Çağlayan Adliyesi'nde soruşturma savcısı tarafından alınacaktır."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın ifadesi, sağlık kontrolü sonrası Çağlayan Adliyesi'nde alınacaktır. Başkanımızın Avukatları, Genel Merkez Avukatlarımız, İstanbul İl Hukuk Komisyonunuz ile sürecin takipçisiyiz" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı - Son Dakika

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