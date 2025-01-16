Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ın İfadesi Alındı

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Gözaltına alındıktan 4 gün sonra ifadesi alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savcının Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı sorusunu "Kişisel ticari ilişkim yoktur. Yüz yüze görüşmem olmamıştır" diye yanıtladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında pazartesi günü Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 kişi sabah 09.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Bir başsavcı vekiliyle 9 savcı ifade işlemleri için görevlendirilirken, şüpheliler aşama aşama savcılığa götürüldü. O saatleri bekleyerek geçiren Rıza Akpolat ise 17.50 sıralarında savcılığa götürüldü. Akpolat'ın ifade işlemleri yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Rıza Akpolat'a savcı Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı sorular sordu. Akpolat soruyu, "Kendisini belediyemize taşeronluk yapması nedeniyle biliyorum. Kişisel ticari ilişkim yoktur. Yüz yüze görüşmem olmamıştır. Aziz İhsan Aktaş'a ait diğer firmaları bilmem" diye yanıtladı.

Savcının "Beltaş'ın aldığı değerleme raporunda taşınmazın değerinin 269 milyon 620 bin TL, 4 milyon 334 bin 389 dolar, 4 milyon bin 859 euro olark belirtilmiştir. Türk lirası olarak belirlenen değer ile döviz cinsinden yapılan değerleme arasındaki tutarsızlığa itirazda bulundunuz mu?" sorusuna Akpolat, "Rapor hakkında bilgim yoktur." yanıtını verdi.

Savcı, "Taşınmaz satımına ilişkin tüm evraklar Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilmesine rağmen satış dosyasında bulunmayan sonraki süreçte sunulan üzerinde noter tasdiki olmayan 04.07.2024 ve 05.07.2024 tarihli yönetim kurulu kararlarında şirketin mali durumu söz önüne alınarak taşınmaz satımına karar verildiği belirtilmiştir. Ancak Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firma tarafından yatırılan paranın 70 milyon TL'si maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş'ın başka hesabına 400 milyon TL Beşiktaş Belediyesi hesabına ve Sarper PEtrolcülük tarafından yatırılan yaklaşık 302 milyon TL'nin 301 milyon TL'sinin Beşiktaş Belediyesi hesabına aktarıldığı görülmüştür. Şirket borçları için satışına karar verilen taşınmazlardan elde edilen gelirin Beşiktaş Belediyesine aktarılmasının gerekçesi nedir?" sorusunu yöneltti.

Akpolat da "Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum" dedi.

Savcı, "İhaleye Malta Otelcilik Turizm Otomotiv Tic. Ltd. Şti, Elif Lpg ve Akaryakıt Dağıtım san. Tic. A.Ş. ile Ac Madencilik İnş. Malz Teks Nak. isimli firmaların davet edildiği görülmüştür. Bu firmaların davet edilmesine kim karar vermiştir. Firma sahipleri hakkında bilginiz var mı?" sorusu üzerine de Akpolat, "İhale süreciyle ilgili bilgim yoktur." yanıtını verdi.

Teklif zarfları açıldıktan sonra açık artırma yoluna gidildiği ve Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmanın da 470 milyon 760 bin TL'ye ihaleyi kazandığı ve Beltaş hesabına belirtilen tutarı yatırdığı görülmüştür. Ancak taşınmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan 8 Ocak 2025 tarihli rapora göre satım tarihi 26 Temmuz 2024 tarihinde taşınmazın mevcut haliyle değeri 580 milyon 825 bin 932 TL, rapor tarihinde ise mevcut halinin değeri 651 milyon 291 bin 198 TL olduğu belirlenmiştir. Bu husus hakkında söyleyecekleriniz nelerdir? sorusuna yönelik olarak da Akpolat, "Ben bina satışı yapıldıktan sonra bilgi sahibi oldum. Değerinin yüzde 60 üzerinde satıldığını öğrenince kamunun menfaati olduğunu düşünüp mutlu oldum." dedi.

Savcının firmaların birbirleri ile irtibatlı olduğunun tespit edilmesine yönelik söyleyeceği bir şey olup olmadığını sorması üzerine Akpolat, firma sahiplerini tanımadığını ve aralarındaki irtibatı bilmediğini de söyledi.