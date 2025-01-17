Beşiktaş Belediye Başkanı Tutuklandı

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İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yardımcısı Alican Abacı hakkında sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, şüphelilerin üzerine atılı suçlara ilişkin delillerin henüz tam toplanmamış olması ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanmalarına karar verilen Akpolat ve Abacı hakkındaki nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin karar yazısında, Rıza Akpolat'ın savunması yer aldı.

2019'dan itibaren belediye başkanlığı görevini yapmaya çalıştığını belirten Akpolat, üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarını işlemesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Hakkındaki iddiaların kendisini karalamaya yönelik olduğunu savunan Akpolat, "İmza ve yetki sınırlarımızı kullandığımız alanlarda sonuna kadar arkasındayım. Çok yoğun bir ilçede görev yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bazı yetkileri hizmet ederken devretmiş bulunmaktayız. Bana isnat edilen yine bir aracın satışının bugün önümüze gelmesi üzücü bir durumdur. Milyarlarca lira bütçeleri yöneten birisi olarak böyle işlerle uğraşmayacağımızı vatandaşın işleriyle sorunlarına çözüm bulmak için çalıştığımızı sürekli dile getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Akpolat, suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Hakimliğin karar yazısında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak", Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın ise "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediğine ilişkin tanık beyanları, fezleke içeriği, mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında, söz konusu suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptandığı belirtildi.

Akpolat ile Abacı'nın üzerlerine atılı suçların katalog suçlardan olduğu ifade edilen karar yazısında, suçlar için yasada belirtilen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçacaklarına dair somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam toplanmamış olması ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verildiği bildirildi.