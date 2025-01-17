Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş Belediye Başkanı ve Suç Örgütü Elebaşı Tutuklandı - Son Dakika
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