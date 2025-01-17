Beşiktaş Belediye Meclisi 23 Ocak'ta Başkan Vekilini Seçiyor - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Meclisi 23 Ocak'ta Başkan Vekilini Seçiyor

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Belediye Meclisi'nin başkan vekilini seçmek üzere 23 Ocak 2025 tarihinde toplanacağını açıkladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından düzenlenecek seçimde Meclis üyeleri başkan vekilini seçecek.

17.01.2025 18:57
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İSTANBUL Valiliği, Beşiktaş Belediye Meclisinin başkan vekilini seçmek üzere 23 Ocak Perşembe günü toplanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından İstanbul Valiliği, Beşiktaş Belediye meclisinin başkan vekilini seçmek üzere 23 Ocak Perşembe günü toplanacağını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Rıza Akpolat, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığının 17.01.2025 tarihli ve 93304 sayılı yazısı eki İçişleri Bakanlık Makamının oluru ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 23 Ocak 2025 tarihinde perşembe günü Saat 14: 00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediye Meclisi 23 Ocak'ta Başkan Vekilini Seçiyor - Son Dakika

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