Beşiktaş Belediyesi, Diyarbakır'a özel donanımlı ambulans gönderdi - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi, Diyarbakır'a özel donanımlı ambulans gönderdi

Beşiktaş Belediyesi, Diyarbakır\'a özel donanımlı ambulans gönderdi

Beşiktaş Belediyesi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan yangının ardından Diyarbakır'a küçükbaşlar için özel donanımlı ambulans gönderdi. Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Amacımız, masum canlıların tedavi ve bakımlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmek, onların da güvenle iyileşmelerini sağlamak' dedi.

21.06.2024 23:28  Güncelleme: 23:30
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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan yangının ardından Diyarbakır'a küçükbaşlar için özel donanımlı ambulans gönderdi. Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Amacımız, masum canlıların tedavi ve bakımlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmek, onların da güvenle iyileşmelerini sağlamak" dedi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan ve 17 köyü etkisi altına alan yangın ancak bugün kontrol altına alınabildi. Yangın, yerleşim yerlerini de vurduğundan binlerce küçükbaşa da zarar verdi. 556 koyun, kuzu ve keçinin çıkan yangında öldüğü belirlenen bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, Beşiktaş Belediyesi, yaralı küçükbaşlar için harekete geçti.

7/24 destek verecek

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yaptığı açıklamada, belediye ekiplerini yaralı hayvanlar için bölgeye gönderdiklerini açıkladı. Beşiktaş Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün harekete geçtiğini belirten Rıza Akpolat, "Bu zor zamanlarda yaralanan hayvan dostlarımızın yardımına koşmak için 7/24 hizmet veren Mobivet Hayvan Ambulansımızı hemen bölgeye gönderiyoruz. Amacımız, bu masum canlıların tedavi ve bakımlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmek, onların da güvenle iyileşmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Onların yaralarını sarmak insanlığımızın görevi"

Yaptığı açıklamada "Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı arasında çıkan yangın, hepimizin yüreğini derinden yaraladı" diyen Rıza Akpolat, "Bu felaketten etkilenen sadece insanlar değil; aynı dünyayı paylaştığımız, bizimle aynı gökyüzünün altında yaşayan sevimli dostlarımız da bu acıyı yaşıyor" ifadelerinin ardından şöyle devam etti:

"Veterinerlik Müdürlüğümüz olarak, bu zor zamanlarda yaralanan hayvan dostlarımızın yardımına koşmak için 7/24 hizmet veren Mobivet Hayvan Ambulansımızı hemen bölgeye gönderiyoruz. Amacımız, bu masum canlıların tedavi ve bakımlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmek, onların da güvenle iyileşmelerini sağlamak. Bizler, doğanın bir parçası olan bu değerli varlıkları korumak ve onlara şefkat göstermekle yükümlüyüz. Onların acılarını dindirmek ve yaralarını sarmak, insanlığımızın bir gereği. Aynı zamanda, bu zorlu süreçte vatandaşlarımızla omuz omuza, tam dayanışma içinde hareket edeceğiz. Birlikte, bu sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Kalplerimizdeki sevgiyle ve dayanışmanın gücüyle, hep birlikte daha güçlü olacağız."

Kaynak: ANKA

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