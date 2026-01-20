Beşiktaş Belediyesi'nden 7/24 Karla Mücadele Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beşiktaş Belediyesi'nden 7/24 Karla Mücadele Çalışması

20.01.2026 09:30  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı tüm ekipleriyle sahada çalışarak, cadde ve sokaklardaki karları temizliyor ve olası buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor. 90 personel ve 65 iş makinesi ile 7/24 hizmet veriyor.

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, ilçe genelinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışına karşı tüm ekipleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda biriken karlar temizlenirken, olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapılıyor.

İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, Beşiktaş'ta da hayatı olumsuz etkilerken; Beşiktaş Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 7/24 mesai yapıyor. Kar küreme araçları özellikle trafiğin ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ana arterlerde, meydanlarda, hastane çevrelerinde ve toplu taşıma güzergahlarında çalışmalarını yoğunlaştırıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında sahada 90 personel görev yaparken, 65 iş makinesi ve araç, aktif olarak kullanılıyor. Şu ana kadar 2 bin 200 ton tuz kullanımı gerçekleştirilerek, buzlanmaya karşı da önlem alındı. Birimlere iletilen 53 şikayet ve talep değerlendirilerek, her birine geri dönüş sağlandı.

Beşiktaş Belediyesi, ilçe sakinlerinin, acil durumlar için 444 44 55 numaralı çözüm merkezinden talep ve önerilerini kayıt altına alacağını bildirdi.

Ayrıca belediye ekipleri, AKOM'dan bu gece ve yarın sabah saatleri için gelebilecek yeni uyarılara karşı sahada olmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Beşiktaş Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi'nden 7/24 Karla Mücadele Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:48:29. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi'nden 7/24 Karla Mücadele Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.