Beşiktaş Belediyesi'nden 7/24 Karla Mücadele Çalışması

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, ilçe genelinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışına karşı tüm ekipleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda biriken karlar temizlenirken, olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapılıyor.

İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, Beşiktaş'ta da hayatı olumsuz etkilerken; Beşiktaş Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 7/24 mesai yapıyor. Kar küreme araçları özellikle trafiğin ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ana arterlerde, meydanlarda, hastane çevrelerinde ve toplu taşıma güzergahlarında çalışmalarını yoğunlaştırıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında sahada 90 personel görev yaparken, 65 iş makinesi ve araç, aktif olarak kullanılıyor. Şu ana kadar 2 bin 200 ton tuz kullanımı gerçekleştirilerek, buzlanmaya karşı da önlem alındı. Birimlere iletilen 53 şikayet ve talep değerlendirilerek, her birine geri dönüş sağlandı.

Beşiktaş Belediyesi, ilçe sakinlerinin, acil durumlar için 444 44 55 numaralı çözüm merkezinden talep ve önerilerini kayıt altına alacağını bildirdi.

Ayrıca belediye ekipleri, AKOM'dan bu gece ve yarın sabah saatleri için gelebilecek yeni uyarılara karşı sahada olmaya devam edecek.