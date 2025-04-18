Beşiktaş Belediyesi'nde Soruşturma: 5 Kişi Tutuklandı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan başkan Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında dün sabah 12 kişi daha gözaltına alınmıştı. Bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 12 kişiden 6'sı tutuklama, 6'sı da adli kontrol ile serbest bırakılması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 5 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 7 kişiyi ise adli kontrolle serbest bıraktı. Tutuklananlar arasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz da bulunuyor.