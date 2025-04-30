Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Meydanı'ndaki Kumpir İşletmelerine Denetim Uyguladı

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda Ortaköy Meydanı'nda kumpir satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerinde dört işletmeyi süreli olarak kapatırken, çok sayıda işletmeye de ceza yazdı.

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Meydanı'nda esnafa yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Gelen ihbarlar doğrultusunda kumpir satan işletmelerde yapılan denetimlere, Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Denetimler sonucunda, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık veren dört işletme süreli olarak kapatılırken, 20 esnafa da ceza yazıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanvekili Rasim Şişman,"Beşiktaş'ta huzuru bozan hiçbir davranışa müsamaha göstermiyoruz. Ortaköy Meydanı'nda yaptığımız denetimlerde hanutçuluk yapan dört işletmeyi kapattık. 20 işletmeye ise cezai işlem uyguladık. Kaymakamlığımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ortaköy Zabıta Karakol Amiri Onur Özelci ise 7/24 görev başında olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi;

"Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak komşularımızın ve misafirlerimizin huzuru için etkin bir şekilde dijital platformlar ve sosyal medya takip edilmekte, vatandaşlarımızın paylaşımları ihbar olarak değerlendirilip hızlıca aksiyon alınmaktadır. Hanutçuluk, yani insanları rahatsız ederek zorla müşteri çekmeye çalışmak suçtur. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle müşterek olarak Ortaköy Meydanı'nda bulunan kumpir satışı yapan işletmeler hijyen, satışa arz edilen malzemelerin son kullanma tarihleri, tertip düzen, çığırtkanlık ve hanutçuluk yapmak suretiyle çevreye verilen rahatsızlıklar noktasında denetime tabi tutulmuş 20 işletme ile alakalı 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden hanutçuluk faaliyetleri konusunda cezai müeyyide uygulanmış dört iş yeri Kaymakamlık makamının olurlarıyla süreli olarak kapatılarak faaliyetten men edilmiştir. Beşiktaş'ta komşularımızın, hemşehrilerimizin, turistlerin; rahat rahat zaman geçirmesi için hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz."