Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu sokağın adını değiştiriyor

Beşiktaş Belediyesi, dün akşam Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan ve iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa müsabakası sonrası önemli bir karar aldı. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun Beşiktaş'ta yer alan sokağının adı meclis kararıyla 'Fahreddin Paşa Sokağı' olarak değiştirilecek.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapacağı maç, takımların sahaya Atatürk pankartı ve tişörtleriyle çıkmak istemesine Suudi Arabistan makamlarınca izin verilmemesi üzerine iptal edildi. Tüm Türkiye'de yankı uyandıran olay sonrası Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bir paylaşımda bulundu.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Beşiktaş'ta bulunan Akasyalı Sokağı'nın adının meclis kararıyla değiştirileceğini duyuran Başkan Rıza Akpolat, ocak ayında gerçekleşecek ilk meclis toplantısında sokağın adının 'Fahreddin Paşa Sokağı' olacağını belirtti.

Başkan Akpolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli komşularım, Birinci Dünya Savaşı'nda zor koşullarda Medine'yi kutsal topraklarımızı 2 yıl 7 ay başarıyla savunan vatansever Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın adını Belediye Meclisimize sunacağımız önerge ile Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağa vereceğiz. Sokağımızda aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın özel bir görsel alanı olacak."