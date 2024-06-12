Beşiktaş Belediyesi, Türk Kardiyoloji Derneği ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle 'Aktif Yaşam Alanı' oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş Belediyesi, Türk Kardiyoloji Derneği ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle 'Aktif Yaşam Alanı' oluşturdu

Beşiktaş Belediyesi, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle Akat Mahallesi'nde bulunan Yeşim Parkı'nda, 'Aktif Yaşam Alanı' oluşturdu. Proje kapsamında bireysel ve topluluk halinde farklı spor egzersizleri yapılabiliyor.

12.06.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle 'Aktif Yaşam Alanı' adlı yeni bir projeye imza attı.

Sağlıklı, aktif ve hareketli bir yaşamı desteklemek için çalışmalar gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle Akat Mahallesi'nde bulunan Yeşim Parkı'nda, 'Aktif Yaşam Alanı' oluşturdu.

'Aktif Yaşam, Sağlıklı Toplum' projesi kapsamında hayata geçirilen Aktif Yaşam Alanı'nın açılışı, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Şeker, TKD Genel Sekreteri Prof. Dr. Bülent Mutlu, TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Özlem Yıldırımtürk ve TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emre Aslanger'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Projeyle ilgili açılış konuşması yapan Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Şeker, şunları söyledi:

"Semtimizde yurttaşlarımızın aktif bir yaşama sahip olmasını oldukça önemsiyoruz. Fiziksel aktivitelerin, bireyin kalp ve damar sağlığının yanı sıra ruhsal durumunu da olumlu etkilediğini biliyoruz. Bu doğrultuda açmış olduğumuz ve açmayı planladığımız spor tesislerimiz, 'Hareket Et Beşiktaş' temasıyla yola çıktığımız ve semtimizin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz yoga ve pilates etkinliklerimiz, iş birlikleri çerçevesinde oluşturduğumuz yoga-nefes egzersizlerimiz bulunuyor. Beşiktaş bölgesinde yaşlılık oranı Türkiye'nin yaklaşık iki katı, yüzde 17 civarında 65 yaşın üzerinde yaşayan komşumuz var. Bu bölgede de, oran yüzde 21.44. Bu projeyi 65+ yaşlılarımız için ve gençlerimize örnek olması için 'Hareket Et Beşiktaş' kavramı kapsamında gerçekleştirmeye çalıştık. Türk Kardiyoloji Derneğine, Onaranlar Kulübüne ve Boehringer Ingelheim'a koşulsuz desteklerinden ve bize bu projeyi kazandırdıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz."

TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Özlem Yıldırımtürk, kalp yetersizliği konusuna değinerek, "Kalp yetersizliği ülkemizde gerçekten büyüyen bir problem… Sadece ülkemizde değil tabii, dünyada da büyüyen bir problem. Çok yakındaki verilerimiz gösteriyor ki Türkiye'de 3 milyona yakın kalp yetersizliği hastası var. Egzersiz, bu noktada yaşamımızda önemli bir yere sahip. O yüzden egzersizi bütün topluma yaymamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Açılışın sonunda Onaranlar Kulübü Proje Sorumlusu Mervan Önen'in alanın tanıtımını yapmasının ardından vatandaşlar, alanda egzersiz yaptı.

Yeşim Parkı'nda bulunan Aktif Yaşam Alanı, 2 ana bölümden ve 8 adet spor diliminden oluşuyor. Alanda hem bireysel hem de topluluk halinde farklı spor egzersizleri yapılabiliyor. Bireysel spor alanındaki farklı spor aletlerinde mekik, şınav, barfiks, dips gibi yoğunluklu olarak vücut ağırlığı kullanılan spor hareketleri yapılabilirken; kolektif spor alanında ise yoga, pilates gibi ekip aktiviteleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca alanda bulunan ekipmanlarda QR kod desteği ile hangi hareketin nasıl kullanılacağı da kolaylıkla öğrenilebiliyor.

Kaynak: ANKA

Türk Kardiyoloji Derneği, Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Spor, Belediye, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi, Türk Kardiyoloji Derneği ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle 'Aktif Yaşam Alanı' oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:54:22. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi, Türk Kardiyoloji Derneği ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle 'Aktif Yaşam Alanı' oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement