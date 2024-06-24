Beşiktaş Belediyesi Yaz Kurslarına Kayıtlar Başladı

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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi'nin öğrencilerin yaz tatillerini eğlenceli ve faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği yaz kurslarına kayıtlar bugün başladı.

Her yıl yaz aylarında Beşiktaş Belediyesi tarafından Beşiktaş Akademi'de düzenlenen yaz kurslarına kayıtlar bugün başladı. Yaz kurslarına katılmak isteyen öğrenciler www.bskakademi.com adresinden online, Beşiktaş Akademi kurs merkezinden ise şahsen başvuru yapabilecek.

Yaz kursları hakkında detaylı bilgiye 'besiktas.bel.tr' adresinden ulaşılabilecek.