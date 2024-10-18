Beşiktaş İmar Planında Önemli Gelişmeler

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(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Ekim ayı 3'üncü oturumunda Balmumcu- Dikilitaş imar plan tadilatlarının görüşüldüğü birleşiminde, " Beşiktaş Belediyesi'nde bir imar kararı çıkarırken, sadece kendi ilçemizden aldığımız karar ya da İBB Meclisi'nin vereceği onay maalesef yeterli gelmiyor. Bununla ilgili kurul var bakanlıkça mutlaka onaylanması gerekiyor. Dolayısıyla kurulların karar alırken gecikmesi ya da buralarda siyasi kararlar alınması, Beşiktaş'ın bu anlamda uzun yıllar sıkıntı yaşamasına neden oldu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Ekim ayı 3'üncü oturumu, dün Saraçhane'de yapılan birleşimle gerçekleşti. İlçenin imar plan notlarının görüşüldüğü oturuma, Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı. Akpolat, Balmumcu - Dikilitaş imar planın görüşüldüğü kararla ilgili de bir konuşma yaptı.

"Öngörünüm, geri görünüm ve kentsel sit alanlarının toplamı Beşiktaş'ın toplam imarının yüzde 80'ine denk geliyor"

Başkan Akpolat, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda günlük 3 milyona yaklaşan nüfusuyla 24 saat yaşayan bir kent. Birtakım zorluklarımız var ve bu konuların en başında imarsal konular var. Biz Beşiktaş ilçesi olarak, Boğaziçi Kanunu'na tabii bir ilçeyiz. Öngörünüm, geri görünüm ve kentsel sit alanları gibi çok önemli ve Beşiktaş'a özgü çok önemli konu ve sorunlar var. Biz Beşiktaş Belediyesi'nde bir imar kararı çıkarırken, sadece kendi ilçemizden aldığımız karar ya da İBB Meclisi'nin vereceği onay maalesef yeterli gelmiyor. Bununla ilgili kurul var bakanlıkça mutlaka onaylanması gerekiyor. Öngörünüm, geri görünüm ve kentsel sit alanlarının toplamı Beşiktaş'ın toplam imarının yüzde 80'ine denk geliyor. Dolayısıyla kurulların karar alırken gecikmesi ya da buralarda siyasi kararlar alınması Beşiktaş'ın bu anlamda uzun yıllar sıkıntı yaşamasına neden oldu. Peki, biz nerede yetki kullanıyoruz? Balmumcu- Dikilitaş bugün plan tadilatını yaptığımız noktada yetki kullanabiliyoruz. Yani Beşiktaş Belediyesi Meclisi ve İBB'nin onayıyla burada bir plan tadilatı yapıyoruz ve burada yıllardan beri yapılamayan dönüşümü vatandaşın cebinden para çıkmadan kendi binasını dönüştürebileceği plan tadilatını tam olarak olmasa da buradan hep beraber sizlerin desteğiyle geçirmiş olacağız. Ama 175 bin kişinin yaşadığı ve her gün 2.5-3 milyon ve metro inşaatının bitmesiyle beraber bu rakamların çok daha yukarı çıkacağını biliyoruz. Bizim gibi ilçelerin çok daha ayrı yetkilendirilmesi ve bütçelendirilmesi gerekir. Dolayısıyla oraya giren ve nefes alan herkesin oraya eğitim almaya gelen ya da turist olarak Avrupa'dan ve dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen ve İstanbul'a gelen herkesin bir vesileyle mutlaka ayak bastığı yer Beşiktaş. Bu anlamda vizyon bir kent Beşiktaş. Buradan ülkesine dönen bir turist, 'Beşiktaş çok güzeldir' demeyecektir, 'Türkiye çok güzeldir' diyecektir. Bu anlamda Beşiktaş'ın imarsal konular önündeki engellerin de kaldırılması Boğaz Kanunu'nun revize edilmesi isteğimi, dileğimi, arzumu ve kaygımı dile getirerek bu plan tadilatının oy birliğiyle geçmesinde emeği olan tüm herkese ve İBB Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'na Beşiktaş halkı adına yürekten teşekkür ediyorum."