Beşiktaş Ortaköy Sahili\'nde İşçi Kazası: Bir İşçi Kurtarıldı, Diğeri Hayatını Kaybetti

BEŞİKTAŞ Ortaköy Sahili'nde güçlendirme çalışması yapan iki işçi denize düştü. Bir işçi, arkadaşları tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken diğer işçi deniz polisi tarafından ölü olarak bulundu.
Olay, Ortaköy Sahili'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden otopark olarak kullanılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait alanda fore kazık güçlendirme çalışması yapıldığı sırada iki işçi denize düştü. Bir işçi arkadaşları tarafından denizden kurtarılırken diğerini kurtarmak için olay yerine itfaiye, ambulans, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, AFAD dalgıçları ve İstanbul Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından denizden çıkarılan işçi sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. AFAD dalgıçları denize girerek ikinci kişiyi de denizden çıkardı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan 39 yaşındaki Kenan İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kenan İpek'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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