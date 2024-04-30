Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş\'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen kazada 8 kişi yaralanmıştı.

30.04.2024 14:39
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Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden olan hafif ticari aracın kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükdere Caddesi'nde 28 Nisan'da, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, olayın başlangıç anı yer aldı.

Görüntülerde, hafif ticari aracın hızlı bir şekilde kontrolden çıkarak ilerlemesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi bulunuyor.

Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın neden olduğu ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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