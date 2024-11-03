Beşiktaş\'ta Ahşap Binada Yangın

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Beşiktaş'ta, ahşap binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Vişnezade Mahallesi Özgür Sokak'taki 2 katlı ahşap binanın çatısında izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.