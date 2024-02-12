Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Beşiktaş\'ta ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Beşiktaş'ın Ortaköy Mahallesi Bulgurcu Sokak'taki ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, binadaki iki kişiyi kurtardı. Yangının söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

12.02.2024 19:17  Güncelleme: 19:18
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Beşiktaş'ta, ahşap bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ortaköy Mahallesi Bulgurcu Sokak'taki ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, binadaki iki kişiyi kurtardı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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