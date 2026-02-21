Ataol Behramoğlu: Düşüncelerim Zamanla Kaçınılmaz Olarak Değişiklik Gösterebilir. Ama Hiçbir Zaman İnsan ve Yurt Sevgim Değişmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataol Behramoğlu: Düşüncelerim Zamanla Kaçınılmaz Olarak Değişiklik Gösterebilir. Ama Hiçbir Zaman İnsan ve Yurt Sevgim Değişmedi

21.02.2026 20:44  Güncelleme: 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi, Beltaş Kitap Kafe'de düzenlediği etkinlikte şair-yazar Ataol Behramoğlu ve Prof. Dr. Okan Toygar'ı konuk etti. Behramoğlu, aydın kimliği ve toplumun dönüşümü üzerine düşüncelerini paylaşırken, Toygar ise Behramoğlu'nun hayatı ve siyasal kimliği üzerine kitabının tanıtımını yaptı.

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, yazar, düşünür ve gazetecileri okurlarıyla bir araya getirmeye devam ediyor. Beşiktaş sahilde bulunan Beltaş Kitap Kafe'de düzenlenen söyleşide bu hafta şair-yazar Ataol Behramoğlu ve Prof. Dr. Okan Toygar konuk oldu. Behramoğlu, "Aydın sadece düşünen değil, toplumu değiştiren ve bu uğurda kendini ateşe atandır aynı zamanda. Kendimi en önce şair ve aydın olarak tanımlayabilirim. Düşüncelerim zamanla kaçınılmaz olarak değişiklik gösterebilir. Ama hiçbir zaman insan ve yurt sevgim değişmedi" dedi.

Şair-yazar Ataol Behramoğlu ve Prof. Dr. Okan Toygar, Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği imza ve söyleşi gününde Beltaş Kitap Kafe'de okurlarla buluştu. Toygar'ın Ataol Behramoğlu'yla gerçekleştirdiği, Behramoğlu'nun yaşam öyküsünden ve Türkiye'nin toplumsal hayatından kesitlerin sunulduğu "Hayatımız Güzeldir - Ataol Behramoğlu'nun Siyasal Kimliği" adlı nehir söyleşi kitabının tanıtıldığı etkinliğe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Behramoğlu 1960'lı yıllardan bu yana toplumcu mücadelenin içerisinde"

Kitabın yazılış süreci hakkında bilgi veren Toygar, Behramoğlu'yla uzun yıllara dayanan bir tanışıklığının olduğunu belirterek "Ataol Hocamla uzun sohbetler gerçekleştirme imkanı buldum. Daha sonra bu sohbetleri kitaba dönüştürme düşüncesi gelişti. Bildiğiniz üzere kitabın konusu Ataol Behramoğlu'nun siyasal kimliği. Behramoğlu 1960'lı yıllardan bu yana toplumcu mücadelenin içerisinde olmuş; emek, barış, özgürlük mücadelesini yakından takip edip içinde yer almış bir aydın. Sadece bir şair, edebiyatçı, düşünür değil. Memleketi, halkı için düşünmüş, mücadele etmiş ve bedel ödemiş bir aydın."

Toygar: Behramoğlu'na yönelik eleştirilerin nedeni bilgi eksikliği

Ataol Behramoğlu'na yönelik eliştirilerin haksız olduğunu belirten Toygar, konu hakkında şunları söyledi:

"Bu eleştiriler bazen sınırlarını aşan ifadeler şekline girmiştir. Bunun nedeni de bilgi eksikliği ve maalesef kavramların bu eleştirileri yapanların akıllarında net olmaması. Behramoğlu, çeşitli mecralarda bu eleştirilere gereken cevabı verdi. Bu kitap aynı zamanda bu eleştirilere topluca cevap veren bir çalışma özelliği de taşıyor. Günceli ve gündemi ilgilendiren ama aynı zamanda, soruna evrensel yaklaştığınız zaman çözümü içerisinde olan, kavramlara netlik kazandırması açısından önemli bir söyleşi kitabı oldu."

"Türkiye'de bugün en büyük sorun aydın yalpalaması, aydın aymazlığı ya da yarı aydın olmasıdır"

Türkiye'de aydın kimliği konusu hakkında da konuşan Toygar, "Hayatımız Güzeldir - Ataol Behramoğlu'nun Siyasal Kimliği" kitabının konu hakkında okuyuculara bir fikir verdiğini kaydederek şunları söyledi:

"Biz kitabı yazmaya başlarken 'Aydın Nasıl Olur' sorusuna cevap bulmak için yola çıkmadık. Ama bittiği zaman kitapta asıl aydının nasıl olması gerektiğini gördük. Türkiye'de bugün en büyük sorun aydın yalpalaması, aydın aymazlığı ya da yarı aydın olmasıdır. Tam bu noktada bir kez daha belirtmeliyim. Ataol Behramoğlu olması gerektiği gibi bir aydındır. O 1960'larda ne idiyse, tabi toplumların ideolojilerin değiştiği bir dünyada kaçınılmaz olarak bazı farklılıklar olmakla birlikte, aydınlanma ve hümanizm çizgisinden asla sapmamış bir aydındır."

Behramoğlu: "Hiçbir zaman insan ve yurt sevgim değişmedi"

Prof. Dr. Okan Toygar'ın ardından söz alan Ataol Behramoğlu, sözlerine Beşiktaş Belediyesi'ne böyle bir söyleşi düzenledikleri için teşekkür ederek başladı.

Konuşmasında aydın kimliğinin nasıl olması gerektiğine değinen Behramoğlu "Aydın sadece düşünen değil, toplumu değiştiren ve bu uğurda kendini ateşe atandır aynı zamanda. Kendimi en önce şair ve aydın olarak tanımlayabilirim. Düşüncelerim zamanla kaçınılmaz olarak değişiklik gösterebilir. Ama hiçbir zaman insan ve yurt sevgim değişmedi" dedi.

Program, Beşiktaş Belediyesi'nin Ataol Behramoğlu ve Prof. Dr. Okan Toygar adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) gerçekleştirdiği bağışın plaket takdimiyle sona erdi. Ardından Behramoğlu ve Toygar okurları için kitaplarını imzaladı.

Kaynak: ANKA

Beşiktaş Belediyesi, Ataol Behramoğlu, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataol Behramoğlu: Düşüncelerim Zamanla Kaçınılmaz Olarak Değişiklik Gösterebilir. Ama Hiçbir Zaman İnsan ve Yurt Sevgim Değişmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu Saman balyasının altında can verdi Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu! Saman balyasının altında can verdi
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Köprüde can pazarı Tutunamayınca yere düştü Köprüde can pazarı! Tutunamayınca yere düştü
CHP’li başkan partiden ihraç edildi CHP'li başkan partiden ihraç edildi
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

20:14
Bir şok daha Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Konya’da ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Konya'da ilk gol geldi ancak ofsayt
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 21:18:29. #7.11#
SON DAKİKA: Ataol Behramoğlu: Düşüncelerim Zamanla Kaçınılmaz Olarak Değişiklik Gösterebilir. Ama Hiçbir Zaman İnsan ve Yurt Sevgim Değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.