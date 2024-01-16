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Beşiktaş'ta Atatürk'e hakaret eden sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Atatürk'e hakaret eden sanığın tahliyesine karar verildi

Beşiktaş'ta Cuma Namazı hutbesinde Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı'nın cezası istendi. Mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak Ahmet Bostancı'nın tahliyesine karar verdi.

Beşiktaş\'ta Atatürk\'e hakaret eden sanığın tahliyesine karar verildi
16.01.2024 - 16:28,
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Beşiktaş'ta, 10 Kasım'da Cuma Namazı hutbesinde Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı 'nın 7 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Mahkeme Ahmet Bostancı'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Ahmet Bostancı ilk savunmasında, "iki aydır cezaevindeyim tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"PUŞT" KELİMESİ GÜVENİLMEZ ANLAMINDA KULLANILDI

Sanık avukatı, müvekkilinin 65 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Olayla ilgili tüm deliller toplanmıştır. Müvekkilim 'puşt' kelimesini güvenilmez anlamında kullanmıştır. Müvekkilimin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ederim" dedi.

7 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanık hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın suç tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu farklı paylaşımlarla Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçunun zincirleme şeklinde işlendiğinin anlaşıldığını ifade etti. Savcı sanık hakkında 1 yıl 9 ay 15 günden 7 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

"YAPTIĞIM ŞEYİN YANLIŞ OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Ahmet Bostancı, "Tahliyemi talep ediyorum. Türk milletinden, kamuoyundan ve burada bulunan herkesten özür dilerim. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım. Herkes hakkını helal etsin" dedi.  Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Ahmet Bostancı'nın tahliyesine karar vererek duruşmaya erteledi.

Kaynak: DHA
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