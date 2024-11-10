Beşiktaş'ta Atatürk'ün Vefatının 86. Yılı Anıldı

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(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen resmi törene katılarak Atatürk'ün yatağına çiçek bıraktı. Akpolat, "Atatürk'ün değerlerini ilelebet yaşatacağız" dedi.

Beşiktaş'ta Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılında saat 9'u 5 geçe saygı duruşuna geçildi. Yoğun yağışa rağmen vatandaşlar, Atatürk'ün son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Beşiktaş Belediyesi de vatandaşlara bayrak ve yağmurluk dağıtarak onları destekledi. Belediye'nin ses aracından Atatürk'ün 10. Yıl Nutku dinletildi. Saatler 9'u 5 geçe sirenler çaldığında herkes saygı duruşuna geçerek Atatürk'ü andı.

Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan resmi törene katılan Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 86 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odasında yapılan resmi törenle andık. O'na olan minnet ve şükranımızı bir kez daha ifade ettik. Atatürk'ün değerlerini ilelebet yaşatacağız" ifadelerini kullandı.