Beşiktaş\'ta çalışma ruhsatı olmayan taksiciye 9 bin 574 lira ceza

Beşiktaş'ta çalışma ruhsatı olmayan ve taksimetre açmadan yolcu taşımaya çalışan taksiciye 9 bin 574 lira para cezası verildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, yolcuları taksimetre açmadan götürmek isteyen taksi sürücüsüyle ilgili sosyal medyada ve ulusal basında yayımlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, 34 TBH 87 plakalı taksinin sürücüsü H.E'yi yakaladı.
H.E'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak" maddesinden 6 bin 439, "taksimetre açmamak" maddesinden de 3 bin 135 lira para cezası kesildi.
Taksi ise trafikten men edildi.
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