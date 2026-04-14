Beşiktaş'ta Çatışma: 13 Tutuklu
Beşiktaş'ta Çatışma: 13 Tutuklu

14.04.2026 17:01
Beşiktaş'taki çatışma sonrası 1 şüpheli daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

-BEŞİKTAŞ'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmanın ardından başlatılan soruşturmada bugün adliyeye sevk edilen 1 şüpheli daha tutuklandı. Bunun üzerine toplam tutuklu sayısı ise 13'e yükseldi.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun üzerine toplam tutuklu sayısı ise 13'e yükseldi. Öte yandan hastanede bulunan 2 şüphelinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Çatışma: 13 Tutuklu
