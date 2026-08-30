Beşiktaş'ta Dron Destekli Huzur Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Dron Destekli Huzur Uygulaması

Beşiktaş\'ta Dron Destekli Huzur Uygulaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

35 polis ekibinin katıldığı huzur uygulamasında 872 kişiye GBT sorgusu yapıldı, ceza kesildi.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – BEŞİKTAŞ'ta 35 polis ekibinin katılımıyla dron destekli huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde 872 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, aranması bulunan 5 kişi yakalanırken; kayıp olarak aranan 1 kişi ise bulundu. Uygulamada 26 sürücüye toplam 209 bin 720 lira idari para cezası kesildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Asayiş Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos Cuma günü saat 22.30 ile 29 Ağustos Cumartesi günü saat 00.30 arasında ilçe genelinde dron destekli huzur uygulaması yaptı. Uygulamaya toplam 35 polis ekibi katıldı.

872 KİŞİYE GBT SORGUSU YAPILDI

Zincirlikuyu dönüşleri ve Ortaköy'de oluşturulan 2 sabit uygulama noktasının yanı sıra Beşiktaş Meydanı, Etiler, Levent, Bebek Parkı, Akaretler, Köyiçi Çarşı, Kuruçeşme ve Dereboyu bölgesinde denetim yapıldı. Uygulamada 872 kişiye GBT sorgusu yapılırken, 147 araç kontrol edildi, 22 işletme ise denetlendi.

ARANAN 5 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı, kayıp olarak aranan 1 kişi ise bulundu. Hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise gözaltına alındı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheliye işlem yapılırken, toplam 15,29 gram madde ele geçirildi.

26 ARACA 209 BİN 720 LİRA CEZA KESİLDİ

Diğer yandan kapalı alanda sigara içilmesine izin verdiği belirlenen 7 işletmeyle saat 22.00'den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilen 1 tekel bayiine işlem yapıldı. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullandığı belirlenen 1 kişi hakkında ise yasal işlem uygulandı. Kontrollerde 1,17 promil alkollü olduğu belirlenen 1 sürücüye adli ve idari işlem yapılırken, 26 araca toplam 209 bin 720 lira ceza kesildi.

Kaynak: DHA

Doğan Can, Beşiktaş, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Dron Destekli Huzur Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

10:23
Messi’den 4 gollü şov
Messi'den 4 gollü şov
10:06
Cem Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
09:57
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme Şüpheli sayısı 3’e çıktı
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı
09:35
Meteoroloji’den sağanak uyarısı Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm
09:00
Nepal’de bilanço her saat ağırlaşıyor Hastane önlerinde acı bekleyiş
Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş
08:15
Cem Yılmaz yoğun bakımda Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cem Yılmaz yoğun bakımda! Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 10:56:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Dron Destekli Huzur Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement