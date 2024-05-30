Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş\'ta gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangın sonucunda 29 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili olarak 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı ve 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi ve mahkeme heyeti tarafından inceleniyor.

30.05.2024 14:31
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Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin, 27 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianameyi incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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