Beşiktaş'ta Hıdırellez Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, baharın gelişini ve doğanın canlanışını simgeleyen Hıdırellez Bayramı'nda şenlik düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanında asırlardır yaşatılan Hıdırellez geleneği, ilçede de büyük bir ilgi ve katılımla karşılandı. Etkinlik alanında kurulan "Dileğini Yaz, Baharın Bereketine Bırak" panosu, vatandaşların umutlarını ve hayallerini taşıyan mesajlarla dolup taştı.

Beşiktaş Belediyesi, Hıdırellez'i düzenlediği şenlikle kutladı. Hıdırellez ateşinin etrafında toplanan katılımcılar, müziğin ritmine eşlik ederek dans etti ve baharın gelişini coşku ve neşeyle karşıladı. Gecede sahnelenen dans gösterisi ise izleyenlere görsel bir şölen sunarak etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kutlamalarda, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıkarken, yurttaşlar Beşiktaş Belediyesi'ne bu anlamlı organizasyon için teşekkür etti.

"Çocuklarımız için güzel bir gelecek istiyorum"

Etkinliğe kızıyla beraber katılan Veli Durdu isimli yurttaş, "Ben tüm insanlık için huzur, sağlık, mutluluk çocuklarımız için güzel bir gelecek istiyorum. Umarım dünyadaki bütün çocuklar güzel bir geleceğe sahip olurlar" dedi.

Ailesiyle beraber güzel zaman geçirdiğini söyleyen Nevin Önal isimli yurttaş ise "Beğenerek izliyoruz. Geçen sene Maçka Parkı'ndaydık. Bu sene buradayız çok eğleniyoruz. Ortam çok güzel. Dileklerimizi dileyip panoya asacağız" diye konuştu.