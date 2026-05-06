Beşiktaş'ta Hıdırellez Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Hıdırellez Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı

06.05.2026 15:24  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi, Hıdırellez Bayramı'nda düzenlediği şenlikte, doğanın canlanışını kutladı. Etkinlikte katılımcılar müzik eşliğinde dans etti, dileklerini yazdığı panoya asarak umutlarını paylaştı.

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, baharın gelişini ve doğanın canlanışını simgeleyen Hıdırellez Bayramı'nda şenlik düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanında asırlardır yaşatılan Hıdırellez geleneği, ilçede de büyük bir ilgi ve katılımla karşılandı. Etkinlik alanında kurulan "Dileğini Yaz, Baharın Bereketine Bırak" panosu, vatandaşların umutlarını ve hayallerini taşıyan mesajlarla dolup taştı.

Beşiktaş Belediyesi, Hıdırellez'i düzenlediği şenlikle kutladı. Hıdırellez ateşinin etrafında toplanan katılımcılar, müziğin ritmine eşlik ederek dans etti ve baharın gelişini coşku ve neşeyle karşıladı. Gecede sahnelenen dans gösterisi ise izleyenlere görsel bir şölen sunarak etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kutlamalarda, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıkarken, yurttaşlar Beşiktaş Belediyesi'ne bu anlamlı organizasyon için teşekkür etti.

"Çocuklarımız için güzel bir gelecek istiyorum"

Etkinliğe kızıyla beraber katılan Veli Durdu isimli yurttaş, "Ben tüm insanlık için huzur, sağlık, mutluluk çocuklarımız için güzel bir gelecek istiyorum. Umarım dünyadaki bütün çocuklar güzel bir geleceğe sahip olurlar" dedi.

Ailesiyle beraber güzel zaman geçirdiğini söyleyen Nevin Önal isimli yurttaş ise "Beğenerek izliyoruz. Geçen sene Maçka Parkı'ndaydık. Bu sene buradayız çok eğleniyoruz. Ortam çok güzel. Dileklerimizi dileyip panoya asacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Belediye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Hıdırellez Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünlü sunucu Eva Murati’nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi
9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor 9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor

15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:03:46. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Hıdırellez Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.