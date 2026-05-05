Beşiktaş'ta Hırsızlık: İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Hırsızlık: İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

05.05.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta, evden çaldıkları ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayarla suçüstü yakalanan iki kadın tutuklandı.

Beşiktaş'ta bir evden dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, binadan çıktıkları sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, başka bir görevden merkeze dönerken Gayrettepe Mahallesi Süleyman Bey Sokak'taki bir apartmanın çevresinde dolaşan 2 kadından şüphelendi.

Polis ekiplerinin takibe aldığı kadınlar, girdikleri apartmanda S.G.E'ye ait daireden 264 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayar çaldı.

Şüpheliler, apartmandan çıkar çıkmaz polis ekiplerince yakalandı.

Ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayar S.G.E'ye teslim edilirken, şüpheliler N.Ç. ve N.D. emniyete götürüldü.

Yapılan sorgulamada, N.Ç'nin 32 suç kaydı ile hırsızlıktan 2 aranması olduğu, N.D'nin 6 suçtan kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli. tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Hırsızlık: İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:39:35. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Hırsızlık: İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.