Beşiktaş'ta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Beşiktaş\'ta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Beşiktaş'ın Ortaköy Mahallesi Bulgurcu Sokak'taki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yan binada dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

12.02.2024 19:55
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Beşiktaş'ta iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ortaköy Mahallesi Bulgurcu Sokak'taki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yan binada dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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