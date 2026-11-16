Beşiktaş'ta iş yerine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta iş yerine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı

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Beşiktaş Kuruçeşme'de 11 Kasım'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 14'üne adli kontrol uygulandı, 2'si serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme'deki bir iş yerine 11 Kasım'da silahla ateş açılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturmasını derinleştirdi.

Beyoğlu'ndaki bir evde, 12 Kasım'da halıya sarılı vaziyette erkek cesedinin bulunmasıyla ilişkili oldukları anlaşılan şüphelilerin 2 ayrı kurşunlama ve çalıntı araç konularıyla da bağlantısının bulunduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım'da Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde terk edilmiş halde çalıntı bir aracı buldu.

Aracın bagajında sahte ikiz plakalar, kazma, kürek, çizme ve muşamba ele geçirildi. Şüphelilerin cinayet işlemiş olabilecekleri ve cesedi toprağa gömecekleri yönünde kanaat oluşması üzerine çalışmalar genişletildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, elebaşısı yurt dışından talimat veren bir çete tarafından bir iş insanının "haraç" nedeniyle tehdit edildiği, 6 Kasım'da Beşiktaş, 8 Kasım'da ise Eyüpsultan'da mağdur kişinin akrabalarının evlerinin kurşunlandığına yönelik ihbara ilişkin çalışma yaptı.

11 Kasım gecesi Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına motosikletli zanlılar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İş yeri sahibi, bu olayın ardından polise müracaatta bulunmayıp, daha önce para ve silah temin etmesi için tehdit edildiği çetenin yurt dışındaki elebaşıyla iletişime geçti.

Saldırıyla ilgili görüştüğü elebaşıyla yeniden tartışan iş yeri sahibi, mekanın güvenliğini artırmak için 3 kardeşi para karşılığında görevlendirdi.

Bu görüşmeden kısa süre sonra iş yerine aynı şüpheliler tarafından silahla saldırı yapıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Umut Andık (24) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Motosikletli 2 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak, Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Cesedi gömecekleri ortaya çıktı

Çete üyesi olan şüphelilerin 6 Kasım'da Beşiktaş'taki ikametin kurşunlanmasının yanı sıra 3 Kasım'da bulunan çalıntı araçla bağlantılı oldukları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelilerin sorgulanması ve cep telefonu incelemesi sonucunda Beyoğlu'nda çalıntı aracın bulunduğu sokağa yakın bir adreste halıya sarılı vaziyette ceset olduğu bilgisine ulaştı.

Ceset, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin kadavra köpeği "Zeyna" tarafından bir binanın bodrum katında bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kuruçeşme'deki saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin daha sonra da Beyoğlu'ndaki cesedi araca yükleyerek ormanlık alana gömecekleri ortaya çıkarıldı.

Eyüpsultan'daki kurşunlama olayının şüphelilerinin de aynı çetenin üyesi oldukları ve gözaltında bulundukları tespit edildi.

Beyoğlu'nda bulunan cesede yönelik de araştırma yapan ekipler, maktul Oğuzhan Kalkan'ın (30) cinayetten önce Gürcistan'da yaşadığını belirledi.

Çetenin yasa dışı bahisle ilgilendiği, Kalkan'ın 1 milyon dolarlık kayıp paranın anlaşmazlığı nedeniyle çete tarafından İstanbul'a çağrıldığı, havalimanından taksiye binerek Sütlüce'deki adrese tek başına geçtiği, daire içerisinde başına 6 el ateş edilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece bu kapsamda yakalanan şüpheli sayısı 35'e çıktı.

Toplam 30 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildiği, 5 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 14'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 2'si ise serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin Beşiktaş'taki bir eve 6 Kasım'da silahla ateş açması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Soruşturma

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarının ardından olay yerine gitmiş, yapılan incelemelerde iş yeri önünde bekleyen Umut Andık (24) yaralanmış, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çalışmaların devamında motosikletli iki şüphelinin iş yerinin önüne geldikleri ve iş yerine doğru silahla ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edilmiş, şüphelilerin kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunurken, motosikletin çalıntı olduğu belirlenmişti.

Ekiplerce yapılan çalışmada, motosikleti kullanan Y.Z. (18) ile silahla ateş eden M.O. (17) kısa sürede bir koruda çalıların altına saklanmış vaziyette yakalanmıştı. Çalışmalarda, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirilmişti.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, aralarında iş yeri sahibinin de yer aldığı 24 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Öte yandan 12 Kasım'da ihbar üzerine Beyoğlu'ndaki adrese giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede yaptıkları aramada, halıya sarılı halde erkek cesedi bulmuştu.

Kaynak: AA
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