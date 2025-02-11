Beşiktaş'ta Kuyumcu Hırsızlığı: 250 Bin Dolar Değerinde Takı Seti Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş'ta Kuyumcu Hırsızlığı: 250 Bin Dolar Değerinde Takı Seti Çalındı

Beşiktaş\'ta Kuyumcu Hırsızlığı: 250 Bin Dolar Değerinde Takı Seti Çalındı

Beşiktaş'ta bir kuyumcuya girerek 250 bin dolar değerinde altın ve pırlanta takı setlerini çalan şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

11.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEŞİKTAŞ'ta bir kuyumcuya kapısını kırarak giren ve 250 bin dolar değerinde altın ve pırlanta takı setlerini çalan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yaptıkları sırada gelen bir otomobili silahla tehdit ederek uzaklaştırdıkları görüldü.

Beşiktaş, Bebek Mahallesi'nde bulunan O.K.'ye ait kuyumcuya 16 Ocak Perşembe günü saat 04.15 sıralarında gelen şüpheliler iş yerinde bulunan yaklaşık 250 bin dolar değerinde altın ve pırlanta ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin hırsızlık sırasında güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin beyaz renkte bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi. Şüphelilerin iş yerinin kapısını kırarak içeri girdikten sonra kısa sürede hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık sırasında sokağa giren bir otomobili silahla tehdit ederek uzaklaştırdıkları anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için Bağcılar, Gaziosmanpaşa, ve Bakırköy'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda S.D. (23) ve M.E.C. (27) ile N.K. (21) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlenen S.D. ve M.E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli N.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Hırsızlık, Beşiktaş, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Kuyumcu Hırsızlığı: 250 Bin Dolar Değerinde Takı Seti Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:40:50. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Kuyumcu Hırsızlığı: 250 Bin Dolar Değerinde Takı Seti Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.