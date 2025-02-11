Beşiktaş\'ta Kuyumcu Hırsızlığı: 250 Bin Dolar Değerinde Takı Seti Çalındı

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BEŞİKTAŞ'ta bir kuyumcuya kapısını kırarak giren ve 250 bin dolar değerinde altın ve pırlanta takı setlerini çalan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yaptıkları sırada gelen bir otomobili silahla tehdit ederek uzaklaştırdıkları görüldü.

Beşiktaş, Bebek Mahallesi'nde bulunan O.K.'ye ait kuyumcuya 16 Ocak Perşembe günü saat 04.15 sıralarında gelen şüpheliler iş yerinde bulunan yaklaşık 250 bin dolar değerinde altın ve pırlanta ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin hırsızlık sırasında güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin beyaz renkte bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi. Şüphelilerin iş yerinin kapısını kırarak içeri girdikten sonra kısa sürede hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık sırasında sokağa giren bir otomobili silahla tehdit ederek uzaklaştırdıkları anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için Bağcılar, Gaziosmanpaşa, ve Bakırköy'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda S.D. (23) ve M.E.C. (27) ile N.K. (21) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlenen S.D. ve M.E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli N.K. ise serbest bırakıldı.