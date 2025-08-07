Beşiktaş'ta Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Beşiktaş'ta, 2 motosikletin çarpışmasıyla 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Arnavutköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde 3 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde Abdülkadir B'nin kullandığı 34 EEP 137 plakalı motosiklet ile ters istikametten ilerleyen Mehmet Cemil Ç'nin kontrolündeki 34 KSZ 670 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada 2 sürücü ile Mehmet Cemil Ç'nin kullandığı motosikletteki yolcu Ali H. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken motosikletlerde hasar oluştu.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, caddede ilerleyen motosiklet ile ters istikametten gelen motosikletin çarpışması, araçlardakilerin savrularak yere düşmeleri yer alıyor.
