Beşiktaş\'ta Motosiklet Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Semanur Hacıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Van Valisi Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.