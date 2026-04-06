Beşiktaş\'ta araç kiralama şirketinde çıkan yangında 14 araç zarar gördü

Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinin önünde park halindeki otomobilde çıkan ve 14 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin önünde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 14 araca sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlarda hasar oluştu. Olayda, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.