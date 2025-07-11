Beşiktaş\'ta Özel Halk Otobüsünde Yangın

Beşiktaş'taki alt geçitte özel halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Balmumcu Alt Geçidi'nde ilerleyen özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevresindeki araçların hızla uzaklaştığı otobüsten yolcular da tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, alt geçit tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Otobüsteki yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan otobüsün yoldan kaldırılması için vinçle çalışma başlatılırken, belediye ekipleri de temizlik çalışması yaptı.

Alt geçidin ulaşıma kapalı olması nedeniyle araç trafiği yan yollardan sağlanıyor.

"Yolcuları tahliye ettim, kimseye bir şey olmadı"

Otobüsün şoförü Hamit Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyir halindeyken aynadan dumanların çıktığını gördüğünü söyledi.

Tütüncü, aracın alev aldığını belirterek, "Motor kısmında yangın çıktığını fark edince aracı durdurdum. Yangın söndürme tüplerini kullandım ancak alevler sönmedi. Yolcuları tahliye ettim, kimseye bir şey olmadı." dedi.

İETT'den açıklama

İETT'den yapılan açıklamada, akşam saat 18.50'de Beşiktaş Balmumcu Alt Geçidi'nde özel halk otobüsünde yangın çıktığı belirtilerek, "Elit Karayolu Taşıma Kooperatifine ait olan ve 40B Sarıyer-Beşiktaş hattında çalışan özel halk otobüsünde yaşanan yangın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından söndürülmüştür ve etkilenen herhangi bir yolcu bulunmamaktadır. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve ilgili makamlarca gerekli idari ve teknik inceleme başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.