Beşiktaş'ta Terör Saldırısına Tepki: 8 Gözaltı - Son Dakika
Beşiktaş'ta Terör Saldırısına Tepki: 8 Gözaltı

09.04.2026 11:26
Yapı Kredi Plaza önündeki terör saldırısına yönelik alaycı ifadelerden 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda Türk Polis Teşkilatına yönelik alaycı ifadeler kullanılmasına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin polisler hakkında alaycı ifadeler kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş'taki Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik 7 Nisan'daki terör saldırısına ilişkin bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan video içeriğinde, Türk Polis Teşkilatına yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, videoya ilişkin "devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Terör Saldırısına Tepki: 8 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Terör Saldırısına Tepki: 8 Gözaltı - Son Dakika
Advertisement
