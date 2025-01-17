Beşiktaş\'ta Tutuklamalara Protesto

Güncel

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlının tutuklanması protesto edildi.

Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan CHP'li grup, slogan atarak karara tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı konuşmada tutuklamaların haksız olduğunu savundu.

Demokrasiye sahip çıkmaya geldiklerini dile getiren Çelik, "Milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, gençlik örgütlerimizle, kadın örgütlerimizle burada olacağız. Genel başkan yardımcılarımız burada. Halkın belediyesinden ayrılmayacağız. Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.