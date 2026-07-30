Beşiktaş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

BEŞİKTAŞ'ta şüphe üzerine durdurulan otomobildeki çamaşır makinesini inceleyen Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, mıknatıs ve kablolardan oluşan elektronik zula düzeneğini buldu. Cep telefonunun makinedeki mıknatıslı bölüme sürtülmesi ve kablonun otomobilin çakmaklığına bağlanmasıyla açılan raylı bölmede, 37 parça halinde 200 gram marihuana ele geçirildi. Sürücü Enas A.'nın telefonundaki konuma giden ekipler, uyuşturucu almaya geldiğini söyleyen Emir İ.'yi de gözaltına aldı. Enas A.'nın Beylikdüzü'ndeki evinde yapılan aramada ise aynı şekilde paketlenmiş marihuana ile 43 bin 100 lira ve 100 dolar bulundu.

Olay, dün saat 19.55 sıralarında Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri Enas A. yönetimindeki 34 EFZ 339 plakalı otomobili durdurdu. Enas A.'nın üst aramasında ve sorgulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ancak otomobilin içerisinden yoğun uyuşturucu kokusu geldiğini fark eden ekipler, arama kararı alınmasının ardından araçta inceleme yaptı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE ELEKTRONİK ZULA BULUNDU

Otomobilin arka kısmında bulunan çamaşır makinesini inceleyen polis ekipleri, üst kapağın altında makinenin orijinalinde bulunmayan mıknatıs ve kablolardan oluşan bir sistem olduğunu belirledi. Kablonun otomobilin çakmaklığına bağlanmasının ardından Enas A.'nın üzerindeki cep telefonu, makinenin üst kısmındaki mıknatıslı bölüme sürtüldü. Bunun üzerine makinenin alt kısmındaki gizli raylı bölme açıldı. Gizli bölmede yapılan aramada, 37 parça halinde paketlenmiş 200 gram marihuana ele geçirildi. Enas A.'nın üzerinden çıkan 8 bin 400 lira, 5 Gürcistan larisi, cep telefonu ve sim karta da el konuldu.

UYUŞTURUCU ALMAYA GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Enas A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede bir konuma gittiği belirlendi. Konuma giden polis ekipleri, burada bekleyen Emir İ.'yi yakaladı. Emir İ., Enas A.'dan uyuşturucu almak için geldiğini söyledi. Enas A.'nın Beylikdüzü'ndeki evinde polis ekipleri arama yaptı. Aramada, otomobilde ele geçirilenlerle aynı şekilde paketlenmiş marihuana ile 43 bin 100 lira ve 100 dolar bulundu. Öte yandan ehliyeti olmadığı belirlenen Enas A.'ya 80 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.