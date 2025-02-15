Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 32 Parça Esrar ve 103 Bin Lira Ele Geçirildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 32 Parça Esrar ve 103 Bin Lira Ele Geçirildi

Beşiktaş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 32 Parça Esrar ve 103 Bin Lira Ele Geçirildi

Beşiktaş'ta motorize yunus timleri, bir otomobilde yapılan aramada 32 parça esrar ve 103 bin lira buldu. Daha önce 9 suç kaydı olan sürücü Haydar İ. tutuklandı.

15.02.2025 15:42  Güncelleme: 15:45
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BEŞİKTAŞ motorize yunus timleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobil içerisinde mıknatıslı düzenekle açılan gizli bölme içerisinde çoraba sarılmış halde 32 parça esrar ve 103 bin lira ele geçirdi. Gözaltına alınan ve poliste 9 suç kaydı olan Haydar İ. tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus timi, dün öğle saatlerinde Ortaköy Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Kontrollerde araçtan inen sürücü Haydar İ.'nin (38) üst aramasında 1.6 gram kokain ele geçirildi. Ardından ekipler araçta detaylı inceleme ve arama yapmaya başladı.

GİZLİ BÖLME MIKNATISLA AÇILDI

Araçtaki mıknatısı ve kapıdaki çarpı işaretini fark eden polis ekibi, düzenekle açılan arka kapıdaki gizli bölmeye ulaştı. Bölmedeki çoraplarda 32 parça halinde esrar, 103 bin lira ile bir cep telefonu bulundu. Aramaların ardından gözaltına alınan sürücü Haydar İ.'nin emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Haydar İ., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 32 Parça Esrar ve 103 Bin Lira Ele Geçirildi - Son Dakika

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