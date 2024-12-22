Beşiktaş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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BEŞİKTAŞ'ta şüphelendiği cipi durduran Mobil Park ekibi yaptığı aramada sol kapının iç bölümünde esrar ele geçirdi. Aracın altına da bakan polis, şasiye mıknatısla tutturulmuş zula kutusunda da esrar buldu. Gözaltınan alınan Necat U. tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park polisi, geçtiğimiz günlerde Vişnezade Mahallesi'ndeki sokakta şüphe üzerine 73 ABG 427 plakalı cipi durdurdu. Sürücüsü Necat U.'nun üst aramasını yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Bunun üzerine araçta arama yapan polis ekibi, sol kapının iç bölümünde 3 parça halinde satışa hazır esrar ele geçirdi. Aramaları sürdüren polis, aracın alt kısmındaki şasi bölümüne mıknatısla tutturulmuş kutuyu fark ederek yerinden söktü. Kutuyu açan polis, içerisinde 2 parça halinde esrar buldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aramaların ardından Necat U. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde satışından elde ettiği düşünülen bin 800 lira ve cep telefonuna el konuldu. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Necat U., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.