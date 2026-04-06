Beşiktaş'ta Yangın: 15 Araç Zarar Gördü - Son Dakika
Beşiktaş'ta Yangın: 15 Araç Zarar Gördü

Beşiktaş\'ta Yangın: 15 Araç Zarar Gördü
06.04.2026 07:19
Bir araç kiralama şirketinin önünde çıkan yangın, 15 lüks araca ve binaya zarar verdi.

BEŞİKTAŞ'ta, araç kiralama şirketinin önünde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer araçlara sıçradı. Şirketin bulunduğu binaya da sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında 15 lüks araç zarar görürken, polis kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda bulunan araç kiralama şirketinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katında bulunan araç kiralama şirketinin önünde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki diğer 14 lüks araca da sıçrayarak büyüdü. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BİNA VE 15 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlardan yükselen alevlere müdahale etti. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 15 otomobil büyük çapta hasar gördü. Yangın sırasında şirketin bulunduğu binanın dış cephesinde de ufak çaplı hasar oluştuğu görüldü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE İNCELEME YAPILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, kundaklama şüphesiyle firma ve çevresinde çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Yangın: 15 Araç Zarar Gördü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Yangın: 15 Araç Zarar Gördü - Son Dakika
