Beşiktaş'ta Yangın: 4 Bina Hasar Gördü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Yangın: 4 Bina Hasar Gördü

Beşiktaş\'ta Yangın: 4 Bina Hasar Gördü

Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangın, yanındaki 3 binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi ve diğer binalarda hasar oluştu. Yangının başladığı evde uyuyan bir kişi, kedisinin tırmalamasıyla uyanarak alevlerin arasından kurtuldu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası sokak hayvanlarının sahiplenilerek eve alınması çağrısı yapıldı.

01.06.2024 12:19
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Beşiktaş'ta bir binada başlayarak yanındaki 3 binaya daha sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Mecidiye Mahallesi, Büyükşekerci Sokak'taki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, yanındaki 3 binaya daha sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada binada oturan Güven Akıcı kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi, diğer binaların çatıları ve dış cephelerinde hasar oluştu.

Kedisi uyandırınca alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu

Yangının başladığı evde uyuyan Güven Akıcı, "Evde uyuyordum, kedim de yanımda yatıyordu, üzerimi tırmalayınca uyandım, gözümü açtım alevleri gördüm. Kedim uyandırmasa ölmüş olabilirdim. Kediyi aradım ama bulamadım. İnşallah bir şey olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Akıcı, kedi sayesinde uyandığı için sokak hayvanlarının sahiplenilerek eve alınması çağrısında bulundu.

Güven Akıcı'nın son yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için bağımsız aday olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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