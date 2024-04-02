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Beşiktaş'ta Yangın: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Yangın: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak işletme müdürü ve iş yerinin ortakları dahil olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler arasında kasten yaralama, cinsel taciz, uyuşturucu madde kullanma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet gibi suçlardan kayıtları olan kişiler olduğu belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları ise binada sonlandırıldı.

02.04.2024 19:41  Güncelleme: 19:51
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Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ekiplerce, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarının da sonlandırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Yangın: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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