Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Ekiplerce, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alındı.
Yapılan çalışmada, İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.
Binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarının da sonlandırıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta Yangın: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçların sonuçları belli oldu. Bahçelievler Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 34-43, Rize Belediyespor-Spor Toto: 29-31, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 38-40, Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 27-26, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 27-33.
Birleşmiş Milletler, İsrail tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 196'ya ulaştığını bildirdi. BM Sözcüsü, insani ateşkes çağrısında bulunarak, Gazze'nin insani yardım çalışanı olarak görev yapmanın dünyanın en tehlikeli yeri olduğunu ifade etti. İsrail'in WCK saldırısıyla ilgili soruşturma başlattığını duyuran BM, sonuçları beklediklerini belirtti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Beşiktaş ilçesindeki Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet temennisinde bulundu. Ayrıca, denetimsizlik ve kontrolsüzlüğün sonuçlarını görmemize rağmen ders almadığımızı belirterek üzüntüsünü dile getirdi.
Van İl Seçim Kurulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi. Kararda, Zeydan'ın sabıka kaydında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkumiyeti olduğu belirtildi.
Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.
Kocaeli'de toplu taşımacılık yapılan midibüste yolculara kötü davranan şoförünün ehliyetine el konuldu, araç da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Şoför, bir kadının bebek arabasını katlamasını istemesi üzerine çıkan tartışma ve telefonla konuştuğu için uyarılan bir yolcuyla yaşadığı tartışma sonrasında polis ekipleri tarafından işlem başlatıldı.
CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 1077 oy farkla kaybettiğini belirterek, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı. Duduoğlu, itiraz dilekçesinde tüm oyların tekrar sayılmasını ve geçersiz oyların incelenmesini talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, tutanaklarda hatalar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini ve sandık başkanlarının tecrübesiz olduğunu iddia etti. Duduoğlu, seçmenlerin ve kendilerine oy verenlerin hakkını korumak için itirazlarını yaptıklarını vurguladı.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında, saat 13.00 sıralarında 29 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye kaynaklarına göre, gece kulübünde yapılan ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında tüp patlaması yaşandı ve elyaf malzemeler tutuştu. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken, içeride mahsur kalanların çoğu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?